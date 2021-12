AEX hoger van start gegaan, Philips aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 787,55 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met een koerswinst 4 procent. De hoeveelheid volatiele organische bestanddelen die wordt uitgestoten door PE-PUR-schuim in teruggeroepen DreamStation beademingsapparaten van Philips, leidt naar verwachting normaal gesproken niet tot gezondheidseffecten voor patiënten op de lange termijn. Prosus won daarnaast 3 procent. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, keert zijn aandeelhouders een speciaal dividend uit in de vorm van aandelen JD.com. Dalers bleven achterwege. In de AMX wonnen AMG en SBM Offshore bijna 2 procent. In de AScX wonnen Ordina en Accell Group 1 procent. Bron: ABM Financial News

