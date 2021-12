Philips vindt geen gezondheidsrisico teruggeroepen beademingsapparatuur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De hoeveelheid volatiele organische bestanddelen die wordt uitgestoten door PE-PUR-schuim in teruggeroepen DreamStation beademingsapparaten van Philips, leidt naar verwachting normaal gesproken niet tot gezondheidseffecten voor patiënten op de lange termijn. Dit meldde Philips donderdagochtend, na een onderzoek van het schuim door een extern medisch panel. Het onderzoek betrof de uitstoot van zulke vluchtige organische bestanddelen in de eerste generatie van DreamStation-apparaten, die de meerderheid vormen van de apparaten die zijn teruggeroepen. Philips noemt het belangrijk dat de geteste DreamStations niet werden blootgesteld aan ozon als schoonmaakmiddel, zoals de gebruiksaanwijzing voorschrijft. Philips onderzocht ook de mogelijke uitstoot van deeltjes van gedegradeerd schuim. Over dat deel van het onderzoek geeft het bedrijf nog geen update. Dit deel van het onderzoek zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond. De standaarden vereisen lange testperiodes van meerdere maanden, lichtte Philips toe. De update over de gezondheidseffecten veranderen niets aan de waarschuwing die Philips liet uitgaan over de producten, nadat daar veel klachten over waren gekomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.