AstraZeneca positief over effect booster tegen omikron

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca's coronavaccin Vaxzevria zorgt voor aanzienlijk meer antilichamen tegen de omikron-variant van het coronavirus bij een derde boosterprik. Dit meldde Britse farmaceut donderdag op basis van een onderzoek door de Universiteit van Oxford. De resultaten na een derde boosterprik waren in grote lijnen vergelijkbaar met niveaus die werden bereikt na twee doses tegen de delta-variant, aldus de farmaceut. "Het is erg bemoedigend te zien dat de huidige vaccins het potentieel hebben om te beschermen tegen omikron na een derde booster", zei een professor van de Universiteit van Oxford. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News