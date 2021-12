Hunter Douglas neemt Poolse assembleur over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas neemt 74 procent van Droma-Sunshade Experts over. Dit maakte de in Amsterdam genoteerde fabrikant van Luxaflex donderdag voorbeurs bekend zonder financiële details te geven. Droma-Sunshade Experts is een Poolse assembleur van op maat gemaakte buitenzonwering, rolluiken en zonneschermen, met volgens Hunter Douglas een snelgroeiende distributie in West-Europa. Droma-Sunshade Experts verwacht voor 2021 een omzet van ongeveer 63 miljoen euro. De oprichters van Droma-Sunshade Experts blijven minderheidsaandeelhouders en de onderneming zal onafhankelijk blijven opereren onder het huidige management. Afronding van de deal is afhankelijk van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Bron: ABM Financial News

