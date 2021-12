Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting een groene opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent.

Woensdag koerste de AEX met dank aan onder meer een voortvarende start op Wall Street al bijna een procent hoger naar 782,08 punten. Vooral techfondsen trokken de kar.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond één procent in het groen. Na een zeer volatiel handelsverloop in december heeft de index nog altijd de hoogste stand ooit in het vizier.

"Het is opmerkelijk dat alle problemen zoals de omikron-variant, hoge inflatie en renteverhogingen en geopolitieke spanningen rond Rusland worden genegeerd", zei beursexpert André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Ook de dreiging dat een groot investeringsprogramma van de Amerikaanse president Joe Biden niet doorgaat, leidde niet tot sterke dalingen. "Er zijn geen verkopers in de markt. De vraag is of dat terecht is."

Brouwers wees op de discrepantie tussen de hoge inflatie van meer dan 6 procent bij een tienjarige rente die rond 1,5 procent blijft schommelen. "Eigenlijk kan dat niet."

Amerikaanse beleggers haalden dinsdag nog steun uit opmerkingen van president Joe Biden, die een plan aankondigde om de zeer besmettelijke variant van het coronavirus aan te pakken met 500 miljoen testkits, terwijl hij beloofde dat er geen lockdowns zoals in maart 2020 zullen komen.

"Aandelenhandelaren op Wall Street denken dat de gevolgen van de nieuwe variant van het coronavirus van korte duur zullen zijn en minder schadelijk voor de Amerikaanse economie. Dit komt omdat de bedrijfsbalansen solide zijn en beleggers geloven dat de VS deze periode ongeschonden door zullen komen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Ondertussen worden de teugels in Europa steeds strakker aangetrokken, maar nergens zijn de maatregelen zo streng als in Nederland, waar nog wekenlang sprake zal zijn van een harde lockdown.

China wist eerder corona-uitbraken goed onder de duim te houden, maar woensdag maakten de autoriteiten melding van meer dan 140 gevallen van de delta-variant in de miljoenenstad Xi’an. Hierop is de stad in een volledige lockdown geplaatst. Over ruim een maand vinden de Olympische Winterspelen plaats in Beijing.

De Aziatische aandelenbeurzen noteren vanochtend eensgezind in het groen. Koploper is de Nikkei index in Japan met een stijging van 0,8 procent. De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast vlak. Woensdagavond sloot de future in New York nog 2,3 procent hoger op 72,76 dollar per vat.

Beleggers kijken voor macrocijfers vandaag vooral naar Amerika, waar onder meer de wekelijkse steunaanvragen, de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen op de agenda staan.

Bedrijfsnieuws

IMCD neemt Polychem over. Dat maakte de Nederlandse distributeur van chemicaliën en ingrediënten bekend, zonder financiële details te geven.

Hongarije neemt een belang van 45 procent in de Hongaarse activiteiten van Aegon, die worden overgenomen door de Oostenrijkse verzekeraar Vienna Insurance Group.

Het overnamebod dat GeoJunxion ontving van NPRM is een verrassing. Dit zegt CEO Ivo Vleeschouwers in een reactie tegen ABM Financial News. "We ontvingen ook alleen het persbericht, geen extra info", aldus de topman, die vooral meer informatie wenst om de waarde van het bod te kunnen bepalen.

Pharming Group en Sanofi hebben hun strategische samenwerkingsovereenkomst voor productie verlengd. De bestaande 11-jarige samenwerking met Sanofi zal met 5 jaar worden verlengd.

Dutch Star Companies Two heeft een definitief akkoord bereikt over de overname van Cabka.

Stern neemt vier vestigingen van Auto Palace over van Broekhuis Groep. De financiële details werden niet vermeld.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,0 procent tot 4.696,57 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.753,89 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.521,89 punten.