Hongaarse staat neemt belang in verkocht onderdeel Aegon

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Hongarije neemt een belang van 45 procent in de Hongaarse activiteiten van Aegon, die worden overgenomen door de Oostenrijkse verzekeraar Vienna Insurance Group, en een Hongaars onderdeel van VIG. Dat maakte Aegon donderdag bekend. Aegon verkocht zijn verzekerings- pensioen- en vermogensbeheeractiviteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije in november 2020 aan VIG voor 830 miljoen euro. De Hongaarse autoriteiten lagen echter dwars, waardoor de transactie niet kon worden afgerond. Hoe de samenwerking tussen de Hongaarse staat en VIG verder wordt uitgewerkt, is nog onderwerp van onderhandeling. Staatsbedrijf Corvinus Nemzetközi Befektetési zal die onderhandelingen voeren. VIG laat weten dat het de toekomstige samenwerking met Hongarije verwelkomt. Een akkoord zou donderdag moeten worden getekend en Aegon laat weten dat het verder samenwerkt met VIG om de deal af te ronden. Bron: ABM Financial News

