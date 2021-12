Tencent keert speciaal dividend uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent keert zijn aandeelhouders een speciaal dividend uit in de vorm van aandelen JD.com. Dit maakte Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus een belangrijke aandeelhouder is, donderdag bekend. Volgens Tencent is JD.com zo hard gegroeid, dat het de steun van Tencent niet langer nodig heeft. In totaal worden ruim 457 miljoen aandelen uitgekeerd door Tencent. Omgerekend is dit goed voor een dividenduitkering van ongeveer 14,5 miljard euro. Na de uitkering houdt Tencent nog een belang in JD.com van ruim 2 procent. Het aandeel Tencent steeg donderdag 4,4 procent, maar JD.com daalde circa 7 procent naar 259,80 Hongkong dollar. Bron: ABM Financial News

