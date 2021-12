IMCD neemt Polychem over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt Polychem over. Dat maakte de Nederlandse distributeur van chemicaliën en ingrediënten donderdagochtend bekend, zonder financiële details te geven. Polychem levert chemische grondstoffen en toevoegingen in Oostenrijk en Zuidoost-Europa. Het bedrijf behaalde een omzet van ongeveer 25 miljoen euro in 2020 en telt 65 medewerkers. "De overname van Polychem biedt ons een uitstekend platform om onze klanten en partners in heel Zuidoost-Europa beter te bedienen", zei Johan Milchram, directeur van IMCD Zuidoost-Europa. Polychem is actief in coatings, in de bouw en met composieten. "Onze uitstekende productkennis, kennis van de markt en de relaties die we hebben opgebouwd met onze klanten, liggen perfect in lijn met de benadering van IMCD", zei Alfred Fuchs, eigenaar en directeur van Polychem. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

