Pharming en Sanofi verlengen samenwerkingsovereenkomst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group en Sanofi hebben hun strategische samenwerkingsovereenkomst voor productie verlengd. Dit maakte het Leidse biotechbedrijf donderdag voorbeurs bekend. De bestaande 11-jarige samenwerking met Sanofi zal met 5 jaar worden verlengd. Pharming meldde daarnaast de realisatie van zijn downstream-productiefaciliteit in Oss niet langer na te streven en daarmee ongeveer 40 miljoen dollar aan investeringskosten te besparen. Het met vijf jaar uitgebreide contract met opties voor verdere verlenging, maakt volgens het biotechbedrijf voortzetting mogelijk van de downstream-verwerking bij de productie van Ruconest. "In de afgelopen 11 jaar heeft Sanofi consequent getoond de juiste partner voor Pharming te zijn met een telkens stipte leverantie van de hoogste kwaliteit. We zien uit naar voortzetting van onze samenwerking", aldus CEO Sijmen de Vries, die ook aangaf dat Pharming zich nu volledig gaat richten op zijn kerncompetenties, ofwel: "de ontwikkeling en commercialisering van onze producten en met onze mensen en ons kapitaal blijven streven naar investering in aanvullende groeimogelijkheden op korte termijn door middel van het in licentie nemen of verwerven van producten in een late fase van ontwikkeling." Bron: ABM Financial News

