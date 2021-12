Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na een groen slot op Wall Street en een positieve stemming in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 72 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 35 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Beleggers probeerden te bepalen hoe ernstig de economische impact van de sneller verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus zal zijn. Tevens bereiden beleggers zich voor een op een hogere rente bij de Federal Reserve in 2022.



Ook lijkt er hier en daar sprake van winstnemingen. "Sommige beleggers willen simpelweg een deel van hun winst veilig stellen, neem ik aan", zei marktanalist Daniel Egger van St. Gotthard Fund Management. "Deze volatiliteit zou kunnen overslaan naar volgend jaar", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal minder sterk is uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. De Britse economie groeide in het derde kwartaal met 1,1 procent. Een eerdere raming wees nog op een plus van 1,3 procent.

Bedrijfsnieuws



Delivery Hero besloot al na een paar maanden om met Foodpanda in Duitsland te stoppen en de Japanse activiteiten te gaan verkopen. CEO Niklas Östberg zei dat het geen gemakkelijke keuzes waren. De marktomstandigheden zijn volgens hem nu echter heel anders dan toen Foodpanda deze markten betrad. Zo wees hij op het grote aantal nieuwe spelers op de Duitse markt en een tekort aan bezorgers. Het aandeel Delivery Hero steeg circa 6,5 procent.

De Amsterdamse sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg ongeveer 1,0 procent. Dat Delivery Hero alweer stopt in Duitsland is volgens ING "al met al geen verrassende uitkomst, maar het biedt wat opluchting voor Just Eat Takeaway, dat de winst in de belangrijke Duitse markt niet langer op het spel staat, ondanks dat enkele spelers onlangs deze markt betraden". Niet één slaagt er volgens de bank in om schaal te behalen.

Deliveroo won in Londen circa 0,2 procent.

In Brussel viel de koersdaling van Barco op. Het aandeel daalde ruim 8,0 procent, nadat Barco dinsdagavond een winstalarm liet afgaan. Verstoringen in de aanvoerketen droeg Barco aan als reden dat de winst dit jaar lager uitvalt dan eerder voorzien. Kepler Cheuvreux en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor Barco.

De gasprijzen blijven stijgen, nu Rusland steeds minder gas doorvoert naar Duitsland. E.ON en RWE sloten woensdag circa 0,3 procent en bijna 1,0 procent lager.

In Amsterdam gingen de techaandelen aan kop. Adyen won 3,2 procent en ASMI en Besi 2 tot 3 procent.

Euro STOXX 50 4.217,06 (+1,0%)

STOXX Europe 600 478,36 (+0,9%)

DAX 15.593,47 (+1,0%)

CAC 40 7.051,67 (+1,2%)

FTSE 100 7.341,66 (+0,6%)

SMI 12.713,90 (+0,3%)

AEX 782,08 (+0,9%)

BEL 20 4.241,27 (+0,4%)

FTSE MIB 26.827,93 (+0,7%)

IBEX 35 8.459,10 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al hoger gesloten.

Daarmee hebben de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend weten vast te houden, na een volatiele start van de handelsweek in aanloop naar de kerstdagen, waarbij de grote indices maandag aanzienlijke winsten inleverden, om ze een dag later terug te winnen, te midden van de aanhoudende zorgen over de economische impact van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Beleggers haalden dinsdag steun uit opmerkingen van president Joe Biden, die een plan aankondigde om de zeer besmettelijke variant van het coronavirus aan te pakken met 500 miljoen testkits en de belofte dat er geen lockdowns in de stijl van maart 2020 zullen zijn.

"Aandelenhandelaren denken dat de gevolgen van de nieuwe variant van het coronavirus van korte duur zullen zijn en minder schadelijk voor de Amerikaanse economie. Dit komt omdat de bedrijfsbalansen solide zijn en beleggers geloven dat de VS deze periode ongeschonden door zullen komen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,6 procent. De marktindex daalde van 591,7 naar 588,4.

Het groeicijfer voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal is verder naar boven bijgesteld. Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal met 2,3 procent op jaarbasis. De eerste raming van 2,0 procent was al bijgesteld naar 2,1 procent in de tweede raming.

De Chicago Fed National Activity Index is in november gedaald, maar blijft boven nul, nadat de index een maand eerder juist weer in positief terrein kwam. De index daalde van een stand van 0,75 in oktober naar 0,37 in november.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van een opwaarts bijgestelde 111,9 in november naar 115,8 deze maand.

Het aantal verkochte bestaande woningen in de Verenigde Staten is in november zoals verwacht gestegen. Het aantal verkochte woningen steeg met 1,9 procent op maandbasis tot 6,46 miljoen stuks.

Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent hoger op 72,76 dollar op de New York Mercantile Exchange , nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen, persoonlijke inkomens en bestedingen en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg circa 7,0 procent, nadat Elon Musk nog eens voor 528 miljoen dollar aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. Musk heeft naar eigen zijn doelstelling bereikt, om 10 procent van zijn aandelenbelang te verkopen.

De medische waakhond FDA kan deze week pillen van Pfizer en Merck tegen het coronavirus goedkeuren. De Britse regering heeft al ruim 2 miljoen behandelingen besteld bij Merck. Merck steeg circa 0,8 procent.

Luchtvaartmaatschappijen maken zich op voor een druk kerstweekend, omdat veel reizigers vasthouden aan hun plannen om familie en vrienden te bezoeken tijdens de kerstdagen.

S&P 500 index 4.696,56 (+1,0%)

Dow Jones index 35.753,89 (+0,7%)

Nasdaq Composite 15.521,89 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 28.730,44 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.624,82 (+0,1%)

Hang Seng 23.166,92 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1336. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1336 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1331 op de borden.

USD/JPY Yen 114,17

EUR/USD Euro 1,1336

EUR/JPY Yen 129,43

MACRO-AGENDA:

11:30 Inflatie - December (Bel)

14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - November (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - December (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten