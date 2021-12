Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.696,57 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.753,89 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.521,89 punten.

Daarmee hebben de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend weten vast te houden, na een volatiele start van de handelsweek in aanloop naar de kerstdagen, waarbij de grote indices maandag aanzienlijke winsten inleverden, om ze een dag later terug te winnen, te midden van de aanhoudende zorgen over de economische impact van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Beleggers haalden dinsdag steun uit opmerkingen van president Joe Biden, die een plan aankondigde om de zeer besmettelijke variant van het coronavirus aan te pakken met 500 miljoen testkits en de belofte dat er geen lockdowns in de stijl van maart 2020 zullen zijn.

"Aandelenhandelaren denken dat de gevolgen van de nieuwe variant van het coronavirus van korte duur zullen zijn en minder schadelijk voor de Amerikaanse economie. Dit komt omdat de bedrijfsbalansen solide zijn en beleggers geloven dat de VS deze periode ongeschonden door zullen komen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,6 procent. De marktindex daalde van 591,7 naar 588,4.

Het groeicijfer voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal is verder naar boven bijgesteld. Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal met 2,3 procent op jaarbasis. De eerste raming van 2,0 procent was al bijgesteld naar 2,1 procent in de tweede raming.

De Chicago Fed National Activity Index is in november gedaald, maar blijft boven nul, nadat de index een maand eerder juist weer in positief terrein kwam. De index daalde van een stand van 0,75 in oktober naar 0,37 in november.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van een opwaarts bijgestelde 111,9 in november naar 115,8 deze maand.

Het aantal verkochte bestaande woningen in de Verenigde Staten is in november zoals verwacht gestegen. Het aantal verkochte woningen steeg met 1,9 procent op maandbasis tot 6,46 miljoen stuks.

De euro/dollar noteerde op 1,1336. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1311 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1283 op de borden.

Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent hoger op 72,76 dollar op de New York Mercantile Exchange , nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen, persoonlijke inkomens en bestedingen en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg circa 7,0 procent, nadat Elon Musk nog eens voor 528 miljoen dollar aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. Musk heeft naar eigen zijn doelstelling bereikt, om 10 procent van zijn aandelenbelang te verkopen.

De medische waakhond FDA kan deze week pillen van Pfizer en Merck tegen het coronavirus goedkeuren. De Britse regering heeft al ruim 2 miljoen behandelingen besteld bij Merck. Merck steeg circa 0,8 procent.

Luchtvaartmaatschappijen maken zich op voor een druk kerstweekend, omdat veel reizigers vasthouden aan hun plannen om familie en vrienden te bezoeken tijdens de kerstdagen.