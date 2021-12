Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 17 december zijn gedaald met 4,7 miljoen vaten tot 423,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 5,5 miljoen vaten tot 224,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,4 miljoen vaten tot 124,2 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 89,8 naar 89,6 procent. In aanloop naar de publicatie van het EIA noteerde de olieprijs stabiel, terwijl handelaren de bedreiging voor de olievraag als gevolg van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus probeerden in te schatten. De olieprijs herstelde dinsdag sterk en won een groot deel van de verliezen terug na twee dagen van verliezen vanwege de vrees dat de verspreiding van de omikronvariant een aanzienlijk tol zal eisen van reizen en andere activiteiten tijdens de feestdagen, aangezien landen beperkingen opleggen. "Op de grafieken blijven de olieprijzen in het stijgende kanaal op de middellange termijn liggen en binnen de dalende trend op korte termijn", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 3,67 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 3,7 miljoen vaten en de distillaatvoorraden daalden met 849.000 vaten. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent hoger op 72,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

