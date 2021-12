Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 478,36 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 15.593,47 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 7.051,67 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.341,66 punten.

Beleggers probeerden te bepalen hoe ernstig de economische impact van de sneller verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus zal zijn. Tevens bereiden beleggers zich voor een op een hogere rente bij de Federal Reserve in 2022.



Ook lijkt er hier en daar sprake van winstnemingen. "Sommige beleggers willen simpelweg een deel van hun winst veilig stellen, neem ik aan", zei marktanalist Daniel Egger van St. Gotthard Fund Management. "Deze volatiliteit zou kunnen overslaan naar volgend jaar", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal minder sterk is uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. De Britse economie groeide in het derde kwartaal met 1,1 procent. Een eerdere raming wees nog op een plus van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1331. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1277 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1283 op de borden.

De olieprijs noteerde woensdag tot 0,6 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws



Delivery Hero besloot al na een paar maanden om met Foodpanda in Duitsland te stoppen en de Japanse activiteiten te gaan verkopen. CEO Niklas Östberg zei dat het geen gemakkelijke keuzes waren. De marktomstandigheden zijn volgens hem nu echter heel anders dan toen Foodpanda deze markten betrad. Zo wees hij op het grote aantal nieuwe spelers op de Duitse markt en een tekort aan bezorgers. Het aandeel Delivery Hero steeg circa 6,5 procent.

De Amsterdamse sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg ongeveer 1,0 procent. Dat Delivery Hero alweer stopt in Duitsland is volgens ING "al met al geen verrassende uitkomst, maar het biedt wat opluchting voor Just Eat Takeaway, dat de winst in de belangrijke Duitse markt niet langer op het spel staat, ondanks dat enkele spelers onlangs deze markt betraden". Niet één slaagt er volgens de bank in om schaal te behalen.

Deliveroo won in Londen circa 0,2 procent.

In Brussel viel de koersdaling van Barco op. Het aandeel daalde ruim 8,0 procent, nadat Barco dinsdagavond een winstalarm liet afgaan. Verstoringen in de aanvoerketen droeg Barco aan als reden dat de winst dit jaar lager uitvalt dan eerder voorzien. Kepler Cheuvreux en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor Barco.

De gasprijzen blijven stijgen, nu Rusland steeds minder gas doorvoert naar Duitsland. E.ON en RWE sloten woensdag circa 0,3 procent en bijna 1,0 procent lager.

In Amsterdam gingen de techaandelen aan kop. Adyen won 3,2 procent en ASMI en Besi 2 tot 3 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.682,12 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.