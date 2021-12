Overnamebod voor GeoJunxion verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het overnamebod dat GeoJunxion ontving van NPRM is een verrassing. Dit zegt CEO Ivo Vleeschouwers in een reactie tegen ABM Financial News. "We ontvingen ook alleen het persbericht, geen extra info", aldus de topman. Overigens is NPRM geen vreemde voor GeoJunxion. In de afgelopen periode was er wel contact met de bieder, maar volgens Vleeschouwers "over de business" en niet over een bod. Vleeschouwers sprak na het uitbrengen van het bod nog met NPRM en heeft daarin aangeven meer informatie nodig te hebben om de waarde van het bod te kunnen bepalen, aangezien NPRM in aandelen wil betalen. Ook enkele grootaandeelhouders met wie Vleeschouwers sprak, wachten op extra informatie. NPRM heeft geen concreet tijdspad afgegeven. Punt is niet alleen de waardering, maar ook de verhandelbaarheid van het aandeel NPRM, merkte Vleeschouwers op. Persoonlijk noemt hij het bod "aan de lage kant". De topman bezit 14.000 aandelen GeoJunxion. Voor elk vier aandelen GeoJunxion ontvangen aandeelhouders onder het bod één aandeel NPRM, dat genoteerd is aan Nxchange op een koers van 5,00 euro. Bron: ABM Financial News

