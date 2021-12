Techaandelen zetten AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, onder aanvoering van de techaandelen.

De AEX eindigde 0,9 procent hoger op 782,08 punten, de Midkap-index steeg 0,8 procent en de Smallcap-index steeg 1,4 procent.

"Het is opmerkelijk dat alle problemen zoals de omikron-variant, hoge inflatie en renteverhogingen en geopolitieke spanningen rond Rusland worden genegeerd", zei beursexpert André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Ook de dreiging dat een groot investeringsprogramma van de Amerikaanse president Joe Biden niet doorgaat, leidde niet tot sterke dalingen. "Er zijn geen verkopers in de markt. De vraag is of dat terecht is."

Brouwers wijst op de discrepantie tussen de hoge inflatie van meer dan 6 procent bij een tienjarige rente die rond 1,5 procent blijft schommelen. "Eigenlijk kan dat niet."

De Amsterdamse beurs heeft in een recente correctie het belangrijke niveau van 750 punten getest en blijkbaar besloten dat men weer omhoog wil. "Of dit window dressing voor het einde van het jaar is, zoals in een ver verleden? Ik weet het niet", zei Brouwers, die meent dat de correctie ook best naar 710 punten had gekund.

Wat volgens hem een rol speelt is dat veel bedrijven "vooruit hebben gekocht" in een soort paniek rond de krappe aanvoer van grondstoffen en onderdelen, waardoor veel vraag naar voren is gehaald. Dit zou betekenen dat de bedrijfswinsten in het vierde kwartaal goed zijn. Een terugval in het eerste kwartaal van volgend jaar is voor de beurshandel dan nog ver weg.

Toch denkt Brouwers dat de koerswijziging van de Fed, die na jaren van stimulering werk gaat maken van een hogere rente, meer druk op de beurs zou mogen geven. Hij vreest dat veel beleggers blijven verwachten dat de aandelenmarkt jaar op jaar maar met 10 procent zal blijven stijgen. Maar in de periode van 2000 tot 2010 was het toch echt anders. "De vraag is of mensen op zoiets voorbereid zijn." De reclames van banken voor "makkelijk beleggen" zijn een klassiek waarschuwingssignaal, vindt hij.

Brouwers denkt dat de grote aandelen, zoals de zeven fondsen die de helft van de Nasdaq-index uitmaken, niet kunnen blijven stijgen en dat 2022 meer een jaar van 'stockpicking' zou kunnen worden.



Ondanks dat de kerst in zicht komt en Wall Street vrijdag de deuren gesloten houdt, was het vandaag nog een drukke dag met economische cijfers.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in december gestegen, meldde The Conference Board. De vertrouwensindex ging van 111,9 naar 115,8. Het cijfer voor november werd ook nog eens opwaarts bijgesteld.



Ook de economische groei in de VS in het derde kwartaal werd opwaarts bijgesteld, van 2,1 naar 2,3 procent.

De Chicago Fed index voor november daalde, maar bleef boven nul.

De euro/dollar handelde op 1,1331.

Olie werd ruim een half procent duurder, na de sterke stijging van dinsdag. De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week met bijna 5 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

In de AEX index leverde Just Eat Takeaway zijn koerswinst van eerder op de dag grotendeels in. Het bedrijf meldde dat het boodschappen gaat bezorgen van gemakswinkel One Stop, terwijl rivaal Delivery Hero na zeven maanden alweer stopt met Foodpanda in Duitsland. Vooral dat laatste zou goed nieuws zijn voor Just Eat, volgens ING. Rivalen slagen er niet in schaal te behalen op de Duitse markt, waar Just Eat Takeaway.com veel winst vandaan haalt. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Brouwers noemde Just Eat Takeaway.com een interessant aandeel, dat nu nog even in het verdomhoekje lijkt te zitten, maar dat op enig moment toch weer in de gratie kan raken.

Shell won 0,7 procent. De Nederlandse divisie van de energiereus gaat snellaadstations bouwen op de parkeerterreinen van bouwmarkten Gamma en Karwei. Daarmee zou er een snellaadpaal binnen 10 minuten afstand te vinden zijn in vrijwel heel Nederland.

Betaaltechneut Adyen was de sterkste stijger in de AEX met 3,2 procent koerswinst en ook halfgeleiderfondsen ASMI, Besi en ASML en internetfonds Prosus eindigden met mooie winsten van 2 tot ruim 3 procent.

Dalers waren de defensieve aandelen Wolters Kluwer, Unilever en Ahold Delhaize met koersverliezen tot 1,2 procent.

Onder de Midkap-aandelen bleven de uitslagen beperkt. Arcadis steeg 2,4 procent. Koffiemaker JDE Peet's verloor 0,3 procent.

De grote uitschieter was smallcapper Vivoryon, dat 18 procent meer waard werd. De Amerikaanse FDA gaf toestemming voor een versneld traject voor varoglutamstat, een behandeling tegen Alzheimer in een vroeg stadium.

Sectorgenoot Pharming werd 7 procent duurder en Avantium won bijna 4 procent.

Sligro verloor 1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een adviesverlaging van ABN AMRO voor de supermarktengroothandel.

GeoJunxion stond op een ruime winst van 7 procent hoger nadat NPRM een indicatief bod deed van 1,25 euro per aandeel, te betalen in aandelen. Maar het aandeel sloot uiteindelijk slechts 1,3 procent hoger op 1,21 euro. Volgens CEO Ron van Veldhoven sluiten de activiteiten van beide bedrijven naadloos op elkaar aan. De overname zou een Euronext-notering opleveren voor NPRM, dat nu genoteerd is aan Nxchange. GeoJunxion maakt kaarten en NPRM heeft apps om de bewegingen van huisdieren te volgen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden rond sluitingstijd in Europa hoger. De S&P500 index steeg 0,9 procent.