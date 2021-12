Edtechbedrijven Prosus bundelen krachten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Onderwijstechnologiebedrijf Skillsoft neemt voor 525 miljoen dollar Codecademy, een online leerplatform, over. Dit meldde grootaandeelhouder Prosus donderdag. Prosus investeerde in 2016 voor het eerst in Codecademy en is ook de grootste aandeelhouder van Skillsoft. Larry Illg, CEO van Prosus EdTech, zei blij te zijn om te zien dat de twee bedrijven hun krachten bundelen en zo een leidende onderneming wereldwijd wordt. Prosus investeerde sinds 2016 meer dan 3 miljard dollar in onderwijstechnologie. Skillsoft telt circa 45 miljoen geregistreerde studenten. Bij Codecademy staat de teller om circa 40 miljoen studenten. Bron: ABM Financial News

