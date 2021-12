Update2: NPRM doet bod op GeoJunxion

(ABM FN-Dow Jones) NPRM heeft een overnamebod gedaan op GeoJunxion van 1,25 euro per aandeel. Dit maakte smallcap GeoJunxion woensdagmiddag bekend.

Het betreft een indicatief, niet bindend bod op het gehele aandelenkapitaal van GeoJunxion.

Volgens CEO Ron van Veldhoven van NPRM sluiten de activiteiten van beide bedrijven "naadloos op elkaar aan".

NPRM zal de overname betalen in aandelen. Voor elk vier aandelen GeoJunxion ontvangen aandeelhouders één aandeel NPRM, dat genoteerd is aan Nxchange op een koers van 5,00 euro. NPRM wil minimaal 55 procent van de aandelen GeoJunxion in bezit krijgen.

Het bod is dus volledig in aandelen. "Je moet ergens beginnen. We willen geen bestaande aandeelhouders [van GeoJunxion] kwijtraken", zegt Van Veldhoven hierover.

"De premie voor de aandeelhouders zit in de sterke cashpositie van NPRM, het groeiverhaal en de synergievoordelen die de combinatie biedt", meent Van Veldhoven.

Hoe die cashpositie van NPRM er uitziet, wilde Van Veldhoven niet zeggen, "maar er is genoeg om vijf jaar door te kunnen", aldus de topman.

GeoJunxion heeft woensdag volgens Euronext een marktkapitalisatie van ruim 5,2 miljoen euro.

NPRM is actief in de huisdierenbranche, met onder meer paardenregistraties en apps om huisdieren te tracken en voor ehealth. NPRM kocht dit jaar ook Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de.

"Zij maken specifieke kaarten en wij hebben trackers ontwikkeld, en door die combinatie kunnen eigenaren gewaarschuwd worden als [hun huisdier] in de buurt van een gevaarlijke overgang of stoffen komt", lichtte Van Veldhoven toe.

Om goed in te spelen op de snelgroeiende veterinaire markten zei NPRM eerder al de stap te willen maken naar Euronext. Daartoe werd de mogelijkheid voor een 'reverse take over' of een nieuwe notering op Beursplein 5 onderzocht.

CEO van NPRM is Ron van Veldhoven. Hij was eerder CEO van Vivenda en operationeel directeur bij Inverko.

De koers van GeoJunxion steeg woensdag met 3,8 procent naar 1,24 euro.

Update: om meer informatie en reactie CEO toe te voegen.