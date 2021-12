Shell bouwt snellaadplaatsen bij 380 bouwmarkten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell en Intergamma starten volgend jaar met de bouw van 1.400 snellaadplaatsen bij de 380 bouwmarkten van Intergamma in Nederland en België. Dat maakt de eigenaar van de ketens Gamma en Karwei woensdag bekend. Klussers met een elektrische auto kunnen straks hun auto opladen met groene stroom, terwijl ze inkopen doen, kondigen de bedrijven aan. Door het winkelnetwerk is er volgens het bedrijf straks bijna altijd een bouwmarkt met snellaadplek binnen tien minuten afstand te vinden. "Onze klanten zoeken steeds vaker het gemak van opladen op een bestemming waar ze toch al geregeld komen, zoals bouwmarkten, supermarkten, sportcentra of food courts", zei Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Door de samenwerking met Intergamma versterkt Shell zijn positie als één van de grootste aanbieders van snelladers in Nederland. Shell wil in 2030 wereldwijd zo'n 2,5 miljoen laadpalen in beheer hebben. Bron: ABM Financial News

