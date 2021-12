Amerikaans groeicijfer verder opwaarts bijgesteld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het groeicijfer voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal is verder naar boven bijgesteld. Dit bleek woensdag uit de definitieve cijfer van het Amerikaanse ministerie van handel. Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal met 2,3 procent op jaarbasis. De eerste raming van 2,0 procent was al bijgesteld naar 2,1 procent in de tweede raming. Eén van de redenen voor de laatste opwaartse bijstelling zijn vooral hogere consumentenuitgaven, waar overigens wel een neerwaartse bijstelling van de export tegenover stond. Bron: ABM Financial News

