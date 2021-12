Britten kopen meer coronapillen van Merck Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse regering heeft nog eens 1,75 miljoen behandelingen met de coronapil van Merck en Ridgeback Therapeutics besteld. Dit meldden de farmaceutische bedrijven woensdag. Het orale antivirale medicijn-in-onderzoek tegen Covid-19, molnupiravir genaamd, kreeg begin november voorwaardelijke goedkeuring voor de Britse markt voor de behandeling van milde tot gematigde Covid-19 bij volwassenen die positief getest zijn en tenminste één risicofactor hebben om een ernstig ziektebeeld te ontwikkelen door de besmetting met het coronavirus. Eerder bestelde de Britse regering al 480.000 behandelingen met dit middel, zodat er nu 2,23 miljoen behandelingen besteld zijn. De pil is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Merck heeft al overeenkomsten voor levering afgesloten met meer dan 30 landen, waarvan 21 in Europa. Merck en Ridgeback hebben toegezegd de prijs mede te laten afhangen van het vermogen van landen om hun zorg te financieren, en beloven om in meer dan honderd landen met lage en middelhoge inkomens de productie van het middel door generieke fabrikanten te zullen toestaan. Bron: ABM Financial News

