Stabiele futures op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, na de wisselvallige beursbewegingen van de voorgaande dagen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd vrijwel vlak.

Eerder deze week leverden de grote aandelenindices aanzienlijk in, om dinsdag weer te herstellen.

Dinsdag kregen beleggers weer wat moed terug na uitspraken van president Joe Biden, die een plan ontvouwde om de zeer besmettelijke omikron-variant van het coronavirus aan te pakken, met 500 miljoen gratis zelftesten en een belofte dat er geen lockdown zoals in maart 2020 komt.

"Aandelenbeleggers geloven dat de gevolgen van de nieuwe variant een kort leven beschoren zijn en de Amerikaanse economie niet zo hard zullen treffen", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade. "Dit komt omdat grote bedrijven sterke balansen hebben en omdat beleggers denken dat de Verenigde Staten deze periode zonder veel kleerscheuren doorkomen."

In Zuid-Afrika zeggen medische experts dat een aanmerkelijke afname van nieuwe besmettingen met het coronavirus erop wijst dat de opleving door de omikron-variant over zijn piek heen is. Dat betekent overigens niet dat andere landen hetzelfde patroon zullen volgen.

Intussen zorgt de nieuwe variant voor de nodige complicaties rond de kerstdagen in de VS, Europa en elders. Medisch adviseur David Powell van luchtvaartorganisatie IATA waarschuwt dat de nieuwe variant het risico om tijdens een vlucht besmet te raken twee tot drie keer vergroot, zei hij een interview met Bloomberg.

Beleggers krijgen vanmiddag nog flink wat economische cijfers te verwerken. Een bijstelling van de economische groei in het derde kwartaal wordt gevolgd door een cijfer voor het consumentenvertrouwen van The Conference Board en een cijfer voor de woningverkopen, en de wekelijkse olievoorraden. Donderdag volgen meer cijfers over de woningmarkt en het consumentenvertrouwen en vrijdag is Wall Street gesloten.

De olieprijs is vandaag stabiel, na de sterke stijging van dinsdag. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 71,33 dollar. Brent-olie voor maart deed 74,02 dollar per vat.

De gasprijs daalde 9 procent, en leverde zo een deel van de prijsstijging van dinsdag in, toen de stroom van Russisch gas naar Duitsland via Polen de andere kant op ging. Helge Andre Martinsen van DNB Markets voorziet dat Rusland ook woensdag weinig gas richting Duitsland zal sturen, maar de Financial Times meldde dat schepen met vloeibaar gemaakt aardgas voor Azië hun koersen verleggen om Europa te bevoorraden. De gasprijs bereikte dinsdag een nieuw record van 180 euro. Een jaar geleden was dit nog 17 euro.

De euro/dollar noteerde op 1,1307. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1282 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Tesla steeg 1,5 procent in de handel voorbeurs, nadat Elon Musk nog eens voor 528 miljoen dollar aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. Musk heeft naar eigen zijn doelstelling bereikt, om 10 procent van zijn aandelenbelang te verkopen.

De medische waakhond FDA kan deze week pillen van Pfizer en Merck tegen het coronavirus goedkeuren.

Luchtvaartmaatschappijen maken zich op voor een druk kerstweekend, omdat veel reizigers vasthouden aan hun plannen om familie en vrienden te bezoeken tijdens de kerstdagen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag fors hoger, herstellend van de verliezen in de voorgaande dagen. De S&P 500 steeg 1,8 procent tot 4.649,23 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,4 procent tot 15.341,09 punten. De Dow Jones-index kon 1,6 procent bijschrijven op 35.492,70 punten.