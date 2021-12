Valuta: euro houdt 1,13 niet vast

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt maakt zich op voor de kerstvakantie en vertoont weinig beweging voor het valutapaar euro/dollar, dat tussen 1,1250 en 1,1325 schommelt.

"De euro heeft het moeilijk om boven de 1,13 te blijven", merkte valutaspecialist Joost Derks van IBanFirst op.

De euro noteerde woensdagochtend stabiel tegenover de dollar op 1,1286.

Dit heeft te maken met de verwachte renteverhogingen door de Federal Reserve volgend jaar, waar de Europese Centrale Bank nog ver op achterloopt. "De ECB is wel enigszins bij zinnen gekomen en zegt in zijn commentaren nu zich wel zorgen te maken over de hoge inflatie", zei Derks.

"Maar in de praktijk gebeurt er nog niet zo veel. Het pandemie-opkoopprogramma PEPP wordt wel gestopt volgend jaar, maar in plaats daarvan zal er weer meer regulier opgekocht worden in het APP-programma." Dat de ECB meer op zijn hoede is voor hoge inflatie is wel belangrijk, meent de valutaspecialist.

Intussen lijkt de verkrapping door de Federal Reserve in de Verenigde Staten te versnellen. Het steunprogramma voor de coronapandemie stopt volgend jaar en de beleidsmakers van de Fed houden zelf rekening met twee of zelfs drie renteverhogingen volgend jaar, afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt. Een renteverhoging in het voorjaar zou te vroeg kunnen zijn, maar het komt nu wel snel dichterbij, waarschuwt Derks.

Beweging is er wel bij de Turkse lira, die sterk is hersteld nadat president Recep Erdogan aankondigde het inwisselen van lira voor buitenlandse valuta door lokale partijen te willen tegengaan.

De Turkse munt herstelde daarop spectaculair. Volgens Derks is dat een teken dat de zeer sterke daling van de munt in de voorafgaande periode vooral het werk is geweest van speculanten. "Want die zijn als eerste weg als zo'n maatregel wordt aangekondigd en pakken hun winst." De protectionistische stap van de Turkse president lijkt dus vooralsnog het gewenste effect te sorteren.

Derks houdt nog wel rekening met druk op het Britse pond na de kerstdagen. De Engelse regering heeft gezegd voor de kerstdagen geen lockdown te willen invoeren vanwege de snel om zich heen grijpende omikron-variant van het coronavirus. "Ik denk dan al snel: dus wel na de kerstdagen", aldus Derks. Dit zou voor een lagere koers van het pond sterling kunnen zorgen.