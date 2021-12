Rustige Europese handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen doen het woensdag rustig aan, in aanloop naar de kerstvakantie.

"Ik denk dat sommige beleggers hun gerealiseerde winsten wat willen beschermen", denkt CIO Daniel Egger van St Gotthard Fund Management.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index stijgt 0,2 procent naar 472,20 punten, de Duitse DAX presenteert een winst van 0,2 procent op 15.473,79 punten, de Franse CAC 40 stijgt 0,3 procent tot 6.982,79 punten en de Britse FTSE 100 maakt min of meer een pas op de plaats op 7.296,80 punten.

Tech en healthcare presteren relatief goed.

Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque wees erop dat de gasprijzen weer op records staan, nadat de toevoer van Russisch gas naar Duitsland steeds meer problemen kent.

"Dit is zeer slecht nieuws voor Europese bedrijven die toch al te lijden hebben onder stijgende grondstofprijzen, inputkosten en problemen met de toeleveringsketen", aldus Keppenne.

De econoom waarschuwt dat sommige Europese bedrijven zelfs gedwongen kunnen worden om hun productie tijdelijk stop te zetten totdat de gasprijzen dalen.

De agenda was vanochtend mager gevuld. In het Verenigd Koninkrijk bleek de economische groei in het derde kwartaal met 1,1 procent minder sterk dan aanvankelijk gedacht.

Voor vanmiddag is de Amerikaanse macro-agenda goed gevuld. In de VS staat een groeicijfer, data uit Chicago, huizencijfers, het consumentenvertrouwen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De bedrijfsagenda is verder leeg.

De euro/dollar handelde op 1,1292. Olie werd circa een half procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero besloot al na een paar maanden om met Foodpanda in Duitsland te stoppen en de Japanse activiteiten te gaan verkopen. CEO Niklas Östberg zei dat het geen gemakkelijke keuzes waren. De marktomstandigheden zijn volgens hem nu echter heel anders dan toen Foodpanda deze markten betrad. Zo wees hij op het grote aantal nieuwe spelers op de Duitse markt en een tekort aan bezorgers. Het aandeel Delivery Hero won desondanks 6,0 procent.

De Amsterdamse sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg 5,6 procent. Dat Delivery Hero alweer stopt in Duitsland is volgens de bank "al met al geen verrassende uitkomst, maar het biedt wat opluchting voor Just Eat Takeaway, dat de winst in de belangrijke Duitse markt niet langer op het spel staat, ondanks dat enkele spelers onlangs deze markt betraden". Niet één slaagt er volgens de bank in om schaal te behalen.

Ook Deliveroo wint 1,5 procent.

In Brussel viel de koersdaling van Barco op. Het aandeel daalde 6,8 procent, nadat Barco dinsdagavond een winstalarm liet afgaan. Verstoringen in de aanvoerketen droeg Barco aan als reden dat de winst dit jaar lager uitvalt dan eerder voorzien. Kepler en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor Barco.

De gasprijzen blijven stijgen, nu Rusland steeds minder gas doorvoert naar Duitsland. E.ON en RWE verliezen woensdag 2,4 en 1,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen lijken ook richting een rustige opening te bewegen. De futures op de S&P500 laten een kleine daling van nog geen 0,1 procent zien rond middaguur.