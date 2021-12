Just Eat uitblinker op kalme beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het woensdag rustig aan. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 0,2 procent hoger op 776,01 punten.

De Amerikaanse regering van president Joe Biden maakt plannen om de zeer besmettelijke omikron-variant in toom te houden. Er zullen gratis testkits worden verspreid en militaire artsen worden ingezet in hard geraakte staten. Van een lockdown lijkt evenwel geen sprake en ook reisrestricties lijken er in aanloop naar de feestdagen niet te komen, tot opluchting van beleggers.

"Biden gaf de broodnodige geruststelling", aldus analist Yeap Jun Rong van IG.

Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque wees erop dat de gasprijzen weer op records staan, nadat de toevoer van Russisch gas naar Duitsland steeds meer problemen kent.

"Dit is zeer slecht nieuws voor Europese bedrijven die toch al te lijden hebben onder stijgende grondstofprijzen, inputkosten en problemen met de toeleveringsketen", aldus Keppenne.

De econoom waarschuwt dat sommige Europese bedrijven zelfs gedwongen kunnen worden om hun productie tijdelijk stop te zetten totdat de gasprijzen dalen.

Ondanks dat de kerst in zicht komt en Wall Street vrijdag de deuren gesloten houdt, is het vandaag nog een drukke dag. In de VS staat een groeicijfer, data uit Chicago, huizencijfers, het consumentenvertrouwen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De bedrijfsagenda is verder leeg.

De euro/dollar handelde op 1,1283. Olie werd ruim een half procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX viel de koerswinst van Just Eat Takeaway op. Het aandeel steeg 4,7 procent. Just Eat meldde dat het boodschappen van gemakswinkel One Stop gaat bezorgen. En verder meldde Delivery Hero dat het al na 7 maanden stopt met Foodpanda in Duitsland. Vooral dat laatste is volgens ING goed nieuws voor Just Eat. "Al met al geen verrassende uitkomst", vindt de bank, "maar het biedt wat opluchting voor Just Eat Takeaway, dat de winst in de belangrijke Duitse markt niet langer op het spel staat, ondanks dat enkele spelers onlangs deze markt betraden". Niet één slaagt er volgens de bank in om schaal te behalen.

Adyen steeg 1,8 procent en ASMI 1,6 procent. De grootste dalers waren de defensieve aandelen Wolters Kluwer en Heineken met verliezen van 1,2 en 1,3 procent.

OCI werd 1,6 procent duurder en Alfen 1,0 procent. WDP daalde een half procent.

Bij de smallcaps viel Vivoryon op met een koersstijging van ruim 18 procent. De Amerikaanse FDA gaf een zogeheten Fast Track toekenning voor varoglutamstat, een behandeling bij Alzheimer in een vroeg stadium.

Pharming werd 3,9 procent duurder en CM.com 2,6 procent. Nedap en Sligro daalden 0,7 en 1,2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een adviesverlaging van ABN AMRO voor Sligro.