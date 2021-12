'Aftocht Delivery Hero in Duitsland goed nieuws voor Just Eat'

(ABM FN-Dow Jones) Al na zeven maanden heeft Delivery Hero besloten om met Foodpanda te stoppen in Duitsland en dat onderstreept hoe extreem moeilijk het is om een plek te veroveren in een markt waar al een dominante speler actief is. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING woensdag.

CEO Niklas Östberg van Delivery Hero zei dat het geen gemakkelijke keuze was. De marktomstandigheden zijn volgens hem nu echter heel anders dan toen Foodpanda de Duitse markt betrad. Zo wees hij op het grote aantal nieuwe spelers en een tekort aan bezorgers.

Delivery Hero gaat ook zijn Japanse activiteiten in de komende maanden verkopen.

Volgens Hesselink is het heel lastig en kostbaar om een platform te bevechten dat de meeste restaurants aan zich heeft gebonden en daarmee ook de meeste klanten.

"Al met al geen verrassende uitkomst", vindt de analist van ING, "maar het biedt wat opluchting voor Just Eat Takeaway, dat de winst in de belangrijke Duitse markt niet langer op het spel staat, ondanks dat enkele spelers onlangs deze markt betraden". Niet één slaagt er volgens de bank in om schaal te behalen. "Just Eat Takeaway groeit zelfs sneller in absolute getallen dan al die nieuwe spelers", aldus Hesselink, die een koopaanbeveling heeft op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 125,00 euro.

Het aandeel Just Eat Takeaway stijgt woensdag 4,1 procent naar 49,13 euro en Delivery Hero wint 5,3 procent.