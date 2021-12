Foodpanda van Delivery Hero trekt zich terug uit Duitsland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Delivery Hero

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero stopt met Foodpanda in zes Duits steden, maar handhaaft wel een ‘innovatie hub’ in Berlijn. Dit meldde de Duitse maaltijdbezorger woensdag. Ook besloot Delivery Hero om zich terug te trekken met Foodpanda uit Japan en deze activiteiten in het eerste kwartaal van 2022 te verkopen. "Dankzij deze beslissingen kan Delivery Hero zijn middelen verschuiven naar zeer aantrekkelijke groeimogelijkheden in andere markten en nieuwe verticale markten […] die naar verwachting meer waarde zullen genereren voor het ecosysteem en de aandeelhouders", schreef het bezorgbedrijf in een toelichting op de besluiten. CEO Niklas Östberg zei dat het geen gemakkelijke keuzes waren. De marktomstandigheden zijn volgens hem nu echter heel anders dan toen Foodpanda deze markten betrad. Zo wees hij op het grote aantal nieuwe spelers op de Duitse markt en een tekort aan bezorgers. Het aandeel Delivery Hero stijgt woensdag 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

