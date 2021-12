Groene opening op Damrak, Just Eat uitblinker Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals verwacht, met winst van start gegaan. Kort na de opening won de AEX 0,2 procent op 776,73 punten. De meeste aandelen in de hoofdindex gingen hoger, met als uitblinker Just Eat Takeaway. Het aandeel won 5,5 procent na aankondiging van een bezorgdeal met de Britse gemakswinkel One Stop. Verder steeg Adyen een half procent en was Signify met een koersverlies van 0,4 procent de grootste daler. In de AMX ging SBM Offshore 0,6 procent hoger en verloor InPost 1,0 procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met een koerswinst van 12,7 procent. Vivoryon heeft van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA een zogeheten Fast Track toekenning gekregen voor varoglutamstat, een behandeling bij Alzheimer in een vroeg stadium. Nedap daalde bijna een procent. Het lokaal genoteerde RoodMicrotec won 2,3 procent na de aankondiging van een nieuwe samenwerking. Bron: ABM Financial News

