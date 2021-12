ING en Consumentenbond bereiken akkoord Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt over het berekenen van de vergoeding die ING klanten en oud-klanten biedt wanneer hun rente niet in de pas liep met de gemiddelde marktrente. Dit maakte de bank woensdag bekend. De eerste klanten van ING ontvangen een voorstel voor compensatie in het tweede kwartaal van 2022. Naar verwachting van de bank zullen bestaande klanten die het betreft uiterlijk eind 2022 een voorstel voor compensatie ontvangen. Voor oud-klanten geldt dat zij zich halverwege 2022 kunnen melden. Hoeveel er gemoeid is met de compensatie, meldde ING niet. Voor gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan zegt ING nog aanvullend onderzoek te doen. Ook Volksbank meldde vanochtend een compensatieregeling. In de aankomende periode zal de Volksbank in overleg met de Consumentenbond de compensatieregeling uitwerken. De Volksbank treft hiervoor alvast een voorziening van 15 miljoen euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

