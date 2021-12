Regents of the University of Michigan verkleint belang in Stern

(ABM FN-Dow Jones) Regents of the University of Michigan heeft een kleiner belang in Stern Groep gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 20 december.

Regents of the University of Michigan meldde een kapitaalbelang van 2,34 procent met een stemrecht van eveneens 2,34 procent.

Op 10 september 2015 meldde Regents of the University of Michigan een kapitaalbelang van 3,17 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.