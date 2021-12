RoodMicrotec kondigt samenwerking aan voor Centraal-Europa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft een samenwerking gesloten om de Centraal-Europese markt beter te kunnen bedienen. Dit meldde de leverancier van halfgeleiders en diensten uit Deventer woensdag voorbeurs. Rood maakte afspraken met AEM, een mondiaal actieve speler in het testen van halfgeleiders. Onder de samenwerking plaatst AEM AIOLOS Wafer Level Test Handlers op de faciliteit van Rood in Nördlingen. "Deze samenwerking biedt gemakkelijker toegang tot onze toepassingen en testmogelijkheden voor gebruikers van MEMS-apparaten in Centraal-Europa", zei Michael Siebert van AEM in een toelichting. Bedrijven die te klein zijn om over eigen testapparatuur te beschikken, kunnen zich tot Rood wenden. En door de samenwerking met AEM breidt Rood zijn testmogelijkheden verder uit. Bron: ABM Financial News

