Update: Roularta neemt Nederlandse New Skool Media over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Roularta neemt de Nederlandse uitgever New Skool Media over. Dit liet de Belgische mediagroep woensdagochtend weten zonder financiële details te vermelden. New Skool Media is eigenaar van 20 magazines in Nederland, waaronder EW, het voormalige Elsevier. Ook Fiets en Delicious maken deel uit van de portfolio. De overname moet nog wel door de Nederlandse toezichthouder goedgekeurd worden. Ook de Centrale Ondernemingsraad en de Redactieraad van EW moeten zich achter de overnameplannen scharen. Van deze transactie wordt voor 2022 een positieve impact op de resultaten van Roularta Media Group verwacht, gezien de verwachte omzet en EBITDA van New Skool Media. De jaaromzet van New Skool Media, dat 170 werknemers telt, bedraagt circa 45 miljoen euro. "Met deze transactie werkt RMG verder aan zijn internationale expansie en groeit het merkenportfolio met sterke multimediamerken en een loyale abonneecommunity", zei CEO Xavier Bouckaert van Roularta in een toelichting. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

