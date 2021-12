Just Eat start samenwerking met One Stop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat heeft een samenwerking met gemakswinkel One Stop voor het bezorgen van boodschappen gesloten. Dit meldde Just Eat Takeaway woensdag voorbeurs. In eerste instantie gaat het om 40 winkels in het Verenigd Koninkrijk. De bezorger merkte echter op dat het verwacht in de toekomst de samenwerking verder uit te zullen breiden. Meer dan 500 producten van One Stop kunnen door Just Eat bezorgd worden. Bron: ABM Financial News

