AEX opent vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting hoger van start, in navolging van de winsten op Wall Street, waar president Joe Biden een sussende toon aansloeg.

Futures op de AEX wijzen een uur voor opening op een winst van 0,3 procent.

De regering van president Biden maakt plannen om de zeer besmettelijke omikron-variant in toom te houden. Er zullen gratis testkits worden verspreid en militaire artsen worden ingezet in hard geraakte staten. Van een lockdown lijkt evenwel geen sprake en ook reisrestricties lijken er in aanloop naar de feestdagen niet te komen, tot opluchting van beleggers.

"Biden gaf de broodnodige geruststelling", aldus analist Yeap Jun Rong van IG. In Azië noteren de beurzen vanochtend kleine winsten.

"We denken dat de aandelen de bodem zullen raken voordat het aantal besmettingen zijn piek bereikt", zei Thomas Lee van Fundstrat Global Advisors.

Beleggers werden ook bemoedigd door nieuws dat de Senaat in januari toch over Bidens economische plan Build Back Better zal stemmen, ondanks de tegenstand van de Democratische senator Joe Manchin. Dit suggereert dat er verder zal onderhandeld met de partijgenoot uit West-Virginia die vooralsnog voorkomt dat Biden op een meerderheid kan rekenen als hij zijn plannen in stemming brengt.

Olie werd dinsdagavond tot bijna 4 procent duurder. Vanochtend stijgt de prijs nog iets door.

De euro/dollar handelt op 1,1270.

Ondanks dat de kerst in zicht komt en Wall Street vrijdag de deuren gesloten houdt, is het vandaag nog een drukke dag. In de VS staat een groeicijfer, data uit Chicago, huizencijfers, het consumentenvertrouwen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De bedrijfsagenda is verder leeg.

Bedrijfsnieuws

IMCD Australia & New Zealand heeft een akkoord bereikt over de overname van RPL Trading Pty en RPL Trading New Zealand. Financiële details werden niet gemeld.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index sloot dinsdag 1,6 procent hoger op 35.492,70 punten, de breder samengestelde S&P 500 index steeg 1,8 procent naar 4.649,23 punten en techbeurs Nasdaq won 2,4 procent op 15.341,09 punten.