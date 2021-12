IMCD neemt RPL Trading over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD Australia & New Zealand heeft een akkoord bereikt over de overname van RPL Trading Pty en RPL Trading New Zealand. Dit maakte de Nederlandse distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag voorbeurs bekend. Volgens IMCD biedt RPL een aanvullende portfolio van toeleveranciers, producten en klanten. Zo kan de groeistrategie in de regio worden versneld. Met 15 werknemers is RPL Trading goed voor een jaaromzet van omgerekend 16 miljoen euro. IMCD verwacht de overname in januari 2022 te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

