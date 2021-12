Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet, na de winsten dinsdagavond op Wall Street na sussende woorden van president Joe Biden.

IG voorziet een openingswinst van 55 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, nadat beleggers hun beheersing terugvonden na de forse verliezen van de voorgaande dagen. De olieprijs steeg sterk, wat goed was voor de olie-aandelen, terwijl mijnbouwers, luchtvaarders en reisgerelateerde aandelen ook winst boekten. Wall Street liet ook weer groene cijfers zien aan het begin van de handelsdag in de VS.

"Het zou kunnen dat een terughoudendheid bij overheden om nieuwe strenge lockdownmaatregelen af te kondigen aan deze kant van kerstmis de stemming marginaal verbetert", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Opverende prijzen van grondstoffen helpen ook de grote bedrijven in de grondstoffen- en oliesector terugveren."

De week begon matig met flinke koersdalingen, door zorgen over de snelle verspreiding van de omikron-variant, die onder andere tot een zware lockdown in Nederland heeft geleid. De lage volumes voorafgaand aan het kerstreces kunnen de koersbewegingen hebben overtrokken, zei Hewson eerder op de dag. Hij wees erop dat de goudprijs maandag niet steeg, mogelijk omdat een deel van de handelaren al de boeken gesloten heeft. "Normaal zou dit wel het geval zijn als beleggers geen risico's willen nemen."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waren er koopjesjagers op pad dinsdag. Hij denkt dat beleggers vooral moeten focussen op de effectiviteit van boosterprikken met coronavaccins, en niet op de risico's van de omikronvariant.

Voor 2022 is Econoom Robert Lind van Capital Group voorzichtig optimistisch over de Europese aandelenmarkten. Lind wees op de lagere waarderingen ten opzichte van aandelen in de VS en elders in de wereld.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone verzwakte van 6,8 negatief in november tot 8,3 negatief in december. De daling was iets sterker dan voorzien.

Bedrijfsnieuws

Banken en betaalbedrijven deden dinsdag goede zaken. Worldline won 5 procent in Parijs en Adyen in Amsterdam meer dan 2 procent.

BNP Paribas steg ruim 4 procent en ING won ruim 3 procent. ING stopt met zijn retailbank in Frankrijk. De bank blijft wel actief op de markt voor grote zakelijke klanten. Van de 700 ING'ers in Frankrijk verliezen er 460 hun baan.

In Parijs won Vivendi 4,5 procent en vliegtuigbouwer Airbus steeg 4,3 procent.

LVMH gaat voor maximaal 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en betaalt maximaal 950 euro per aandeel. LVMH steeg een half procent bij een koers van 701,50 euro.

TomTom gaat meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe navigatietool voor de Volkswagen Group. TomTom tekende een meerjarig contract met Volkswagen, dat alle markten wereldwijd dekt, met uitzondering van China. Financiële details werden niet gedeeld. De eerste auto's met de nieuwe technologie moeten in 2023 de weg op. TomTom won ruim 5,5 procent, terwijl Volkswagen in Frankfurt achterbleef met een winst van 1 procent.

Euro STOXX 50 4.173,39 (+1,61%)

STOXX Europe 600 473,84 (1,39%)

DAX 15.447,44 (+1,36%)

CAC 40 6.964,99 (+1,38%)

FTSE 100 7.297,41 (+1,38%)

SMI 12.682,53 (+0,74%)

AEX 774,95 (+1,56%)

BEL 20 4.225,59 (+1,52%)

FTSE MIB 26.653,30 (+1,82%)

IBEX 35 8.387,50 (+1,76%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, na een verkoopgolf in de voorgaande dagen. De stemming werd nog steeds bepaald door de omikron-variant van het coronavirus. De snelle verspreiding van de ziekte door deze besmettelijke variant kan de aanvoerketens opnieuw verstoren en de inflatie verder omhoog jagen. De omikron-variant duwt de beurskoersen al enige tijd op en neer als de tanden van een zaag.

De regering van president Joe Biden maakt plannen om de zeer besmettelijke variant in toom te houden. Er zullen gratis testkits worden verspreid en militaire artsen worden ingezet in hard geraakte staten.

"We denken dat de aandelen de bodem zullen raken voordat het aantal besmettingen zijn piek bereikt", zei Thomas Lee van Fundstrat Global Advisors.

Beleggers werden ook bemoedigd door nieuws dat de Senaat in januari toch over Bidens economische plan Build Back Better zal stemmen, ondanks de tegenstand van de Democratische senator Joe Manchin. Dit suggereert dat er verder zal onderhandeld met de partijgenoot uit West-Virginia die Bidens wet van een meerderheid afhoudt.

Na de verliezen in de voorgaande sessies kwamen dinsdag de kopers weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. "We zien een beetje de koop-de-dip-trend", zei Sahak Manuelian van Wedbush Securities. "Deze optimistische langetermijntrend is nog zeer intact, maar het momentum is op korte termijn aan het afzwakken", zei hij.

De S&P500 staat nog altijd 23 procent hoger dan aan het begin van het jaar. "Ik denk dat we vanaf nu geen rendementen van die omvang meer gaan krijgen", aldus Manuelian.



Bedrijfsnieuws

Nike boekte meer omzet, al bleef China een zorgenkindje met een omzetdaling van 13 procent. Het aandeel won 6 procent.

Micron Technology sloot 10,5 procent hoger. De halfgeleiderspecialist overtrof de verwachtingen voor de winst en omzet, en rekent voor het lopende kwartaal op 1,85 tot 2,05 dollar winst per aandeel, bij een omzet van 7,3 miljard tot 7,7 miljard dollar. Analisten zaten aan de onderkant van die bandbreedtes.

General Mills verloor 4 procent na cijfers. De kwartaalwinst viel tegen, hoewel de omzet beter was dan verwacht.

Nikola sloot 1,8 procent hoger. De bouwer van elektrische vrachtwagens heeft een schikking getroffen met beurswaakhond SEC. Nikola zou beleggers hebben misleid met claims over technologische innovaties en incasseert een boete van 125 miljoen dollar. Het bedrijf wil de schade verhalen op de oprichter, Trevor Milton.

Pakketbezorger UPS heeft bij Boeing 19 vrachtvliegtuigen besteld, meldde de vliegtuigbouwer dinsdag. Boeing werd 6 procent meer waard en UPS won 2 procent.

S&P 500 index 4.649,23 (+1,78%)

Dow Jones index 35.492,70 (+1,60%)

Nasdaq Composite 15.341,09 (+2,40%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger, maar de koersuitslagen waren beperkt.

Nikkei 225 28.511,65 (0,0%)

Shanghai Composite 3.652,14 (0,0%)

Hang Seng 23.058,09 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1270. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1282 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1266 op de borden.

USD/JPY Yen 114,14

EUR/USD Euro 1,1270

EUR/JPY Yen 128,64

