Huizenprijzen stijgen meer dan 20 procent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs van bestaande koopwoningen is in november met 20,1 procent op jaarbasis gestegen. Dat bleek woensdag uit cijfers van het Kadaster. Het percentage is een evenaring van februari 2000, en een record sinds de statistieken worden bijgehouden, sinds 1995. De gemiddelde verkoopprijs was afgelopen maand iets meer dan 400.000 euro. In 2000, toen het record voor het eerst werd bereikt, was dit nog minder dan 160.000 euro. De prijzen zijn nu hoger dan ooit en bijna 86 procent hoger dan bij het laatste dieptepunt in juni 2013. Bron: ABM Financial News

