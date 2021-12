Wall Street sluit fors hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na een verkoopgolf in de drie voorgaande dagen.

De S&P 500 steeg 1,78 procent tot 4.649,23 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,40 procent tot 15.341,09 punten. De Dow Jones-index kon 1,60 procent bijschrijven op 35.492,70 punten.

De stemming werd nog steeds bepaald door de omikron-variant van het coronavirus. De snelle verspreiding van de ziekte door deze besmettelijke variant kan de aanvoerketens opnieuw verstoren en de inflatie verder omhoog jagen. De omikron-variant duwt de beurskoersen al enige tijd op en neer als de tanden van een zaag.

De regering van president Joe Biden maakt plannen om de zeer besmettelijke variant in toom te houden. Er zullen gratis testkits worden verspreid en militaire artsen worden ingezet in hard geraakte staten.

"We denken dat de aandelen de bodem zullen raken voordat het aantal besmettingen zijn piek bereikt", zei Thomas Lee van Fundstrat Global Advisors.

Beleggers werden ook bemoedigd door nieuws dat de Senaat in januari toch over Bidens economische plan Build Back Better zal stemmen, ondanks de tegenstand van de Democratische senator Joe Manchin. Dit suggereert dat er verder zal onderhandeld met de partijgenoot uit West-Virginia die Bidens wet van een meerderheid afhoudt.

Na de verliezen in de voorgaande sessies kwamen dinsdag de kopers weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. "We zien een beetje de koop-de-dip-trend", zei Sahak Manuelian van Wedbush Securities. "Deze optimistische langetermijntrend is nog zeer intact, maar het momentum is op korte termijn aan het afzwakken", zei hij.

De S&P500 staat nog altijd 23 procent hoger dan aan het begin van het jaar. "Ik denk dat we vanaf nu geen rendementen van die omvang meer gaan krijgen", aldus Manuelian.

De euro/dollar noteerde op 1,1282. De olieprijs steeg 3 procent in New York, na een daling met 6 procent in de twee voorgaande dagen.

Bedrijfsnieuws

Nike boekte meer omzet, al bleef China een zorgenkindje met een omzetdaling van 13 procent. Het aandeel won 6 procent.

Micron Technology sloot 10,5 procent hoger. De halfgeleiderspecialist overtrof de verwachtingen voor de winst en omzet, en rekent voor het lopende kwartaal op 1,85 tot 2,05 dollar winst per aandeel, bij een omzet van 7,3 miljard tot 7,7 miljard dollar. Analisten zaten aan de onderkant van die bandbreedtes.

General Mills verloor 4 procent na cijfers. De kwartaalwinst viel tegen, hoewel de omzet beter was dan verwacht.

Nikola sloot 1,8 procent hoger. De bouwer van elektrische vrachtwagens heeft een schikking getroffen met beurswaakhond SEC. Nikola zou beleggers hebben misleid met claims over technologische innovaties en incasseert een boete van 125 miljoen dollar. Het bedrijf wil de schade verhalen op de oprichter, Trevor Milton.

Pakketbezorger UPS heeft bij Boeing 19 vrachtvliegtuigen besteld, meldde de vliegtuigbouwer dinsdag. Boeing werd 6 procent meer waard en UPS won 2 procent.