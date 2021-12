Olieprijs sluit fors hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, en nam een flink stuk terug van de voorgaande duikeling op de zorgen over de omikron-variant van het coronavirus die de vraag naar olie zou kunnen drukken. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 3,7 procent tot 71,12 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie sloot 3,4 procent hoger op 73,98 dollar. Vrijdag en maandag daalde de olieprijs in totaal met 5,7 procent in New York terwijl Brent-olie 4,7 procent goedkoper werd in twee dagen. Tegen het einde van de handel op maandag veerden de prijzen al wat op. "Het is belangrijk om te onthouden dat de instorting van de consumentenvraag als gevolg van lockdowns de logistieke problemen veroorzaakte op de oliemarkt waardoor de oliefutures vorig jaar in negatief terrein zakten", zei Tom Essaye van Sevens Report. "Elke dreiging van een vergelijkbare terugval van de consumptie zal dus aanzienlijk geldstromen in de energiesector in gang zetten om dat risico te vermijden." Uiteindelijk steeg de olieprijs maandag weer, afketsend op een belangrijke steun rond 65 dollar en voorlopig blijft de OPEC+-put-optie nog aanwezig zei Essaye, verwijzend naar de mogelijkheid van OPEC en bondgenoten om de productie in te perken als de prijzen sterk dalen. Essaye ziet de olieprijs weer herstellen tot rond 75 dollar als de vrees voor lockdowns en minder economische groei niet significant toeneemt. Bron: ABM Financial News

