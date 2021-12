AEX herstelt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hersteld van de verliezen op maandag. Bij een slot van 774,95 punten, steeg de AEX 1,6 procent.

"De stieren zijn weer terug en jagen op koopjes", zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank stelde dat "aandelenmarkten naar lucht kunnen happen na de klappen van gisteren."

Het nieuws dat de Amerikaanse president Biden niet van plan is de Verenigde Staten weer op slot te gooien en het feit dat senator Joe Manchin misschien toch bereid is om nog eens over het Build Back Better-plan te praten, werd volgens Mevissen goed ontvangen.

"Buy-the-dip-beleggers zijn dus spekkopers", meent de marktanalist van Rabobank.

Met de kerstdagen in aantocht nemen de volumes af. Daardoor worden bewegingen, positief of negatief, uitvergroot. Vrijdag zijn de Duitse beurs en Wall Street dicht vanwege Kerstavond en sluiten de andere grote markten in Europa eerder de deuren.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in december verder verzwakt. De index die het vertrouwen weergeeft kwam deze maand uit op 8,3 negatief, van min 6,8 in november en 4,8 negatief in oktober. Voor december was een vertrouwenscijfer van min 8,0 voorspeld.

Verrassend is het cijfer niet; eerder vandaag werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland en Duitsland is verslechterd. De vertrouwensindex onder consumenten in Duitsland zoals een maand vooruit wordt gemeten door GfK kwam uit op 6,8 negatief in januari, tegen 1,8 negatief in december. De vertrouwensindex van het CBS kwam in december uit op 25 negatief, tegen -19 in november.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1267. De WTI-olieprijs steeg meer dan 3 procent op zo'n 71 dollar, onder meer vanwege productieverstoringen in Libië, die enige houvast bieden te midden van de zorgen over de impact van omikron op de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

Halfgeleiderproducenten zaten in de lift in de AEX, onder meer vanwege beter dan verwachte cijfers van geheugenchipfabrikant Micron Technology, zag beleggingsspecialist Jurian Duijst van Lynx. ASML steeg ruim 3,5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 4 procent, terwijl Just Eat Takeaway en Signify met een winst van meer dan 4 procent aan kop gingen.



Defensieve aandelen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Unilever verloren tot circa een half procent en waren daarmee de voornaamste dalers in de hoofdindex.

ING steeg meer dan 3 procent nadat bekend werd dat het de retailactiviteiten in Frankrijk stopzet.

In de AMX ging Inpost aan kop, met een winst van 5,5 procent. Air France-KLM won 4,5 procent en Fugro 3,5 procent. Ook hier waren de verliezen bescheiden. Alleen WDP eindigde licht in het rood.

TomTom was opnieuw in trek onder de kleine fondsen, net als maandag. Het aandeel steeg vandaag 6,5 procent, na de aankondiging van een, volgens ING "mooie" contractverlenging met Volkswagen.

Avantium, dat recent flink steeg, leverde dinsdag ruim een procent in.

Een order uit Berlijn voor 90 elektrische bussen leverde Ebusco een koerswinst van ruim 7,5 procent op.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De S&P 500 steeg 1,1 procent.