Brussel akkoord met overname Nuance door Microsoft

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend voor de overname van Nuance Communications door Microsoft. Dit maakte de Commissie dinsdagmiddag bekend. Microsoft kondigde de overname van circa 20 miljard dollar in april dit jaar aan. Nuance ontwikkelt conversationele kunstmatige intelligentie, waarbij het zich vooral richt op de gezondheidszorg. Zo verkoopt het onder meer software voor het herkennen en transcriberen van spraak tijdens doktersbezoeken. Microsoft betaalt 56,00 dollar per aandeel Nuance, destijds goed voor een premie van 23 procent. De Europese Commissie concludeerde dat de overname van Nuance geen negatieve effecten zal hebben op de concurrentie in deze markt. Bron: ABM Financial News

