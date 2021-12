Consumentenvertrouwen eurozone nog verder verslechterd

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in december verder afgezwakt. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie.

De index die het vertrouwen weergeeft, kwam deze maand uit op 8,3 negatief, van min 6,8 in november en 4,8 negatief in oktober. Voor december was een index van min 8,0 voorspeld door economen.

Verrassend is het cijfer niet; eerder vandaag werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland en Duitsland is verslechterd.

De vertrouwensindex onder consumenten in Duitsland waar een maand vooruit wordt gemeten door GfK, kwam uit op 6,8 negatief in januari, tegen 1,8 negatief in december.

De vertrouwensindex van het CBS kwam in december uit op 25 negatief, tegen 19 negatief in november.