AT&T verkoopt Xandr aan Microsoft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T verkoopt zijn divisie Xandr aan Microsoft. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag, zonder financiële details bekend te maken. Xandr is een marktplaats voor de geautomatiseerde verkoop van online advertenties wereldwijd. De transactie is onderhevig aan een aantal voorwaarden, waaronder een beoordeling door de mededingingsautoriteiten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.