Wall Street herstelt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren richting de openingsbel tot 0,9 procent hoger.

"Vandaag willen beleggers weer risico's nemen, of je nu kijkt naar de Europese markten, Amerikaanse beurzen of crypto's", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "De stieren zijn weer terug en jagen op koopjes."

De recente flinke verkoopgolf is volgens Aslam dan ook "een zegen voor koopjesjagers".

Naast de opleving van de omikronvariant van het coronavirus maken beleggers zich volgens de analist ook zorgen over de havikachtige houding van centraal bankiers.

Ondertussen gloort er nog hoop voor de stimulusplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Het pakket van 2 biljoen dollar staat onder druk omdat de Democratische senator Joe Manchin er tegen wil stemmen. Toch zijn de Democraten van plan om een versie van het plan volgend jaar in de Senaat in stemming te brengen. Analisten stelden eerder al dat delen van het pakket mogelijk wel groen licht krijgen.

Beleggers zitten een soort van gevangen tussen risicobereidheid en risicomijdend zijn, volgens vermogensbeheerder Louise Dudley van Federated Hermes. Toch blijven aandelen aantrekkelijk, omdat obligaties geen aantrekkelijk rendement bieden, aldus Dudley.

Met de kerstdagen in aantocht worden ook de volumes lager. Daardoor worden bewegingen, positief of negatief, uitvergroot. Vrijdag is Wall Street dicht vanwege Kerstavond.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig.

De euro/dollar noteert vanmiddag op 1,1296. De WTI-olieprijs stijgt bijna 2 procent, onder meer vanwege productieverstoringen in Libië, die enige houvast bieden te midden van de zorgen over de impact van omikron op de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere omzet behaald, waarbij de fabrikant nog altijd last had van de problemen in de aanvoerketen en voorraadbeperkingen. De resultaten waren wel boven verwachting, maar China bleek een zorgenkindje. Hier daalde de omzet met 13 procent tot 1,84 miljard dollar, waar de markt rekende op 2,04 miljard dollar. In de andere regio's waar Nike actief is, steeg de omzet met ten minste 7 procent. Het aandeel noteerde maandag in de nabeurshandel 2,5 procent hoger. Dinsdag voorbeurs staat Nike 4,0 procent hoger.

Micron Technology heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere winst en omzet geboekt, waarmee de halfgeleiderspecialist ook de verwachtingen overtrof, en de outlook was sterk. Micron rekent voor het lopende kwartaal op een aangepaste nettowinst van 1,85 tot 2,05 dollar per aandeel op een omzet van 7,3 miljard tot 7,7 miljard dollar. Analisten voorspellen een aangepaste winst van 1,84 dollar per aandeel op een omzet van 7,29 miljard dollar. Het aandeel Micron Technology noteerde maandag nabeurs ruim 7 procent hoger en lijkt dinsdag bijna 9 procent in het groen te openen.

Vanmiddag opende General Mills de boeken. In het tweede kwartaal van het lopende boekjaar daalde de winst en kwam die ook onder de verwachting uit. De omzet was wel beter dan verwacht en ook de omzetverwachting voor heel het jaar ging omhoog. Het aandeel lijkt 5 procent lager te openen.

Nikola heeft een schikking getroffen met de U.S. Securities and Exchange Commission om alle onderzoeken naar de fabrikant van elektrische vrachtwagens te sluiten. Volgens de toezichthouder heeft Nikola beleggers opgelicht door hen te misleiden over de producten en technologische innovaties van het bedrijf. Nikola ontkent noch bevestigt deze bevindingen. Nikola krijgt een boete van 125 miljoen dollar, dat het in vijf betalingen over een periode van twee jaar moet voldoen. Nikola wil de boete verhalen op oprichter Trevor Milton. Het aandeel stijgt voorbeurs 2,5 procent.

UPS heeft bij Boeing 19 vrachtvliegtuigen besteld, meldde de vliegtuigbouwer dinsdag. Het aandeel stijgt voorbeurs ruim een procent.

Slotstanden

De S&P 500 daalde maandag 1,1 procent op 4.568,02 punten, de Dow Jones verloor 1,2 procent op 34.932,16 punten en de Nasdaq leverde ook 1,2 procent in op 14.980,94 punten.