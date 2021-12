Prosus investeert in Captain Fresh Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft samen met Tiger Global meegedaan aan een investeringsronde van het Indiase Captain Fresh. Dit werd dinsdag bekend. Captain Fresh is een distributeur en online marktplaats van verse vis en zeevruchten in India. Het bedrijf haalde in totaal 40 miljoen dollar op. Ook bestaande investeerders Matrix Partners India, Accel India, Ankur Capital en Incubate Fund namen deel aan de investeringsronde. Bron: ABM Financial News

