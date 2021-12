ING stopt met retailactiviteiten in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING stopt met zijn retailactiviteiten in Frankrijk. Dit meldde de bank dinsdag. Het besluit volgt na een strategische evaluatie die ING in juni van dit jaar aankondigde. De bank blijft in Frankrijk wel actief met wholesale bankieren, oftewel diensten verlenen aan grotere klanten of organisaties zoals hypotheekmakelaars, middelgrote bedrijven, vastgoedontwikkelaars en grote zakelijke klanten. Voor de 460 werknemers in Frankrijk wiens baan verloren gaat, is een sociaal plan afgesproken met de lokale vakbonden. Het Franse ministerie van arbeid moet het plan nog wel goedkeuren. In totaal heeft ING France 700 werknemers. ING praat nog over een eventuele deal rond zijn klantenportefeuille met een derde partij, maar gaf geen verdere details, omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. De bank bedient momenteel 1 miljoen klanten in Frankrijk. Vanwege de vandaag aangekondigde stap, zal ING in de resultaten over het vierde kwartaal van 2021 een afschrijving doen. Eerder dit jaar verkocht ING al de retailtak in Oostenrijk aan bank99. Het aandeel ING steeg dinsdag 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

