Europese beurzen in herstelmodus

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren dinsdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index stijgt 0,9 procent op 471,43 punten, de Duitse DAX presenteert een winst van 0,7 procent op 15.353,68 punten, de Franse CAC 40 stijgt 0,5 procent tot 6.904,66 punten en de Britse FTSE 100 noteert 0,8 procent hoger op 7.254,59 punten.

"De Europese beurzen hebben een tegenvallende start van de week gehad, waarbij de aandelenmarkten maandag nog flink onder druk stonden", merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Zorgen over de verspreiding van de omikronvariant en de reactie van landen daarop, leidt volgens Hewson niet bepaald tot kerstvreugde onder beleggers.

Wel zijn de koersuitslagen volgens de analist wat overdreven vanwege de lage volumes. Veel handelshuizen hebben de boeken inmiddels gesloten. "Dit verklaart mogelijk waarom maandag de goudprijzen niet stegen ondanks de lagere beurzen. "Normaal zou dit wel het geval zijn als beleggers geen risico's willen nemen."

"Vandaag willen beleggers weer risico's nemen, of je nu kijkt naar de Europese markten, Amerikaanse beurzen of crypto's", vulde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade aan. "De stieren zijn weer terug en jagen op koopjes."

Volgens Aslam wachtten beleggers al een paar dagen op een kerstrally, maar kregen zij een flinke verkoopgolf voor de kiezen. "Een zegen voor koopjesjagers", zo stelde Aslam desondanks.

Naast de opleving van omikron maken beleggers zich volgens Aslam ook zorgen over de havikachtige houding van centraal bankiers. Een verkrapping van het monetaire beleid kan de economische groei schaden, waarschuwde de analist van AvaTrade.

"Het is belangrijk om niet te vergeten dat een boosterprik al een sterke weerstand biedt tegen omikron en dat is waar beleggers zich op dienen te focussen."

Voor wat betreft 2022 is Econoom Robert Lind van Capital Group is voorzichtig optimistisch over de Europese aandelenmarkten. "De aanzienlijke risicopremies voor Europese aandelen zouden enige bescherming moeten bieden tegen problemen elders in de wereld." Lind wees op de lagere waarderingen van Europese aandelen ten opzichte van concurrenten in de VS en elders in de wereld.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1295. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 69,45 dollar.

Het Duitse consumentenvertrouwen bleek voor januari te zijn verslechterd. De vertrouwensindex onder consumenten kwam uit op 6,8 negatief tegen 1,8 negatief in december. Er werd door economen gerekend op een indexstand van 2,5 negatief. Ook in Nederland daalde het consumentenvertrouwen. Vanmiddag volgt nog een meting in de eurozone.

Bedrijfsnieuws

LVMH gaat voor maximaal 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en betaalt maximaal 950 euro per aandeel. LVMH steeg licht bij een koers van 699,50 euro.

In Parijs steeg verder nog Vivendi met ruim 3 procent en trok ArcelorMittal ook meer dan 3 procent aan.

TomTom gaat meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe navigatietool voor de Volkswagen Group. TomTom tekende een meerjarig contract met Volkswagen, dat alle markten wereldwijd dekt, met uitzondering van China. Financiële details werden niet gedeeld. De eerste auto's met de nieuwe technologie moeten in 2023 de weg op. TomTom won ruim 5,5 procent, terwijl Volkswagen in Frankfurt licht daalde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,6 procent hoger.

De S&P 500 daalde maandag 1,1 procent op 4.568,02 punten, de Dow Jones verloor 1,2 procent op 34.932,16 punten en de Nasdaq leverde ook 1,2 procent in op 14.980,94 punten.