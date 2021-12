Beursupdate: AEX overtuigend hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 769,30 punten. "Aandelenmarkten kunnen weer naar lucht happen na de klappen van gisteren en gaan weer rustig omhoog. Het nieuws dat Biden niet van plan is de Verenigde Staten weer op slot te gooien en het feit dat Joe Manchin misschien bereid is het toch nog een keer over het Build Back Better-plan te hebben doen het goed bij beleggers. Buy-the-dip-beleggers zijn dus spekkopers", meent marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Beleggingsspecialist Jurian Duijst van Lynx wees onder meer op koerswinsten voor chipbedrijven, nadat Micron Technology beter dan verwachte kwartaalcijfers presenteerde. De aandelen van het in de VS genoteerde bedrijf stegen maandag nabeurs met bijna 7 procent, zo merkte Duijst op. In Amsterdam stegen ASML en ASMI tot 1,5 procent. "De Europese beurzen hebben een tegenvallende start van de week gehad, waarbij de aandelenmarkten maandag nog flink onder druk stonden", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Zorgen over de verspreiding van omikron en de reactie van overheden daarop, leidde volgens Hewson niet bepaald tot kerstvreugde onder beleggers. Desondanks zijn de koersuitslagen volgens de analist wat overdreven vanwege de lage volumes. Veel handelshuizen hebben de boeken inmiddels gesloten. "Dit verklaart mogelijk waarom maandag de goudprijzen niet stegen ondanks de lagere beurzen. "Normaal zou dit wel het geval zijn als beleggers geen risico's willen nemen." "Vandaag willen beleggers weer risico's nemen, of je nu kijkt naar de Europese markten, Amerikaanse beurzen of crypto's", vulde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade aan. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1299. De olieprijzen stegen met 0,5 procent. Het Duitse consumentenvertrouwen bleek voor januari te zijn verslechterd. De vertrouwensindex onder consumenten kwam uit op 6,8 negatief tegen 1,8 negatief in december. Er werd door economen gerekend op een indexstand van 2,5 negatief. Ook in Nederland daalde het consumentenvertrouwen. Vanmiddag volgt nog een meting in de eurozone. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een koerswinst van 2,8 procent. Philips en Unilever noteerden met 0,5 procent lager. In de AMX wonnen ABN AMRO en Air France-KLM tot 2,0 procent. JDE Peet's leverde juist 0,1 procent in. In de AScX won TomTom 3,5 procent na een nieuw contract met Volkswagen. ING sprak van een mooie contractverlenging. Bron: ABM Financial News

