Beursblik: Spaanse markt interessante uitbreiding voor Aedifica

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Spaanse markt ziet er interessant uit voor Aedifica, aangezien deze nog zeer gefragmenteerd is. Dit concludeerde analist Francesca Ferragina van ING dinsdag in reactie op het nieuws van maandagavond. Aedifica tekende een samenwerkingsovereenkomst met Neurocare Home voor de ontwikkeling van woonzorgcentra in Spanje. Daarmee zet de Belgische zorgvastgoedinvesteerder voet in het achtste Europese land. Ferragina benadrukte ook het gebrek aan geschikte seniorenwoningen in Spanje, waar Aedifica van kan profiteren. Verder is de analist ook onder de indruk van de ongeveer 1 miljard euro die dit jaar geïnvesteerd werd door Aedifica. “Vooruitkijkend zien wij geen geen redenen waarom het bedrijf op de rem zou trappen”, meent Ferragina. Zij wijst onder meer op de gezonde balans en het sterke managementteam. Ook is de analist van mening dat er veel investeringskansen zijn in een vastgoedniche die in veel landen nog relatief nieuw is. ING handhaafde het koopadvies voor Aedifica met een koersdoel van 115,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend 0,4 procent tot 113,20 euro. Bron: ABM Financial News

