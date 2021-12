Beursblik: recordvolumes voor PostNL lonken door lockdown Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL zal de pakketvolumes vermoedelijk tot recordhoogte zien stijgen als gevolg van de nieuwe lockdown in Nederland. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING dinsdag. Vanwege de volledige lockdown in Nederland verwacht PostNL dat een dagelijkse piek in de capaciteit van 2 miljoen pakketten mogelijk is, hetgeen circa 18 procent boven de piek van vorig jaar ligt van 1,7 miljoen pakketten per dag voorafgaand aan de kerstdagen. Desondanks is dit niet de basis voor het hele vierde kwartaal, zo waarschuwt de analist, gezien de vergelijkingsbasis moeilijk is. Vorig jaar startte de lockdown veel eerder. "We hebben er echter vertrouwen in dat PostNL de outlook voor heel 2021 kan halen en zelfs aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte kan uitkomen", aldus Zwartsenburg. PostNL mikt op een EBIT van 280 tot 310 miljoen euro. ING rekent op 288 miljoen euro. Ook kan de huidige lockdown de bezorging van briefpost ondersteunen, maar mogelijk minder dan in 2020. Gezien de lockdown tot halverwege januari duurt en een verlenging niet wordt uitgesloten, kunnen de pakketvolumes in het eerste kwartaal verder aantrekken. Wel wijst de analist op een "zeer moeilijke" vergelijkingsbasis. "Dus de huidige rugwind biedt wat geruststelling voor zowel 2021 als 2022", aldus de analist. Aandelen PostNL stonden de afgelopen tijd flink onder druk. "Het winstmomentum draait evenwel de goede kant op, terwijl de waardering van het aandeel zeer laag en het dividendrendement zeer aantrekkelijk is." ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,15 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 0,6 procent tot 3,58 euro. Bron: ABM Financial News

