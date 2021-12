China Mobile wil miljarden ophalen met beursgang Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) China Mobile is van plan 7,6 miljard dollar op te halen met een beursgang in Shanghai. Dit maakte het Chinese telecombedrijf dinsdag bekend. De plannen volgen op een verloren rechtszaak in de Verenigde Staten, waarin China Mobile, maar ook concurrenten China Telecom Corp en China Unicom niet konden voorkomen dat zij hun beursnotering in New York moeten opgeven. Amerika verbiedt te beleggen in Chinese bedrijven die banden hebben met het Chinese militaire apparaat. Dit had tot gevolg dat de New York Stock Exchange begin 2021 de handel in de aandelen van China Mobile, China Unicom en China Telecom opschortte. In augustus dit jaar haalde China Telecom al meer dan 7 miljard dollar op met een notering in Shanghai. China Mobile wil circa 845,7 miljoen aandelen uitgeven tegen 57,58 yuan per aandeel of omgerekend circa 8 euro. Als ook de overtoewijzing volledig wordt uitgeoefend, dan zal China Mobile 8 miljard euro ophalen. Bron: ABM Financial News

